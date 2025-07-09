На организаторов пожаловались в надзорное ведомство.

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора побывали с инспекционным визитом на выставке домашних кошек, которая приехала в Курган с гастролями из Омска.

– Поводом для проверки явилось обращение гражданина, который пожаловался ведомству на факты нарушения при содержании животных, – отметили в Россельхознадзоре.

Инспекторы отметили, что за животными ухаживают хорошо, однако выяснилось, что гастроли выставки длятся почти месяц, что является нарушением Постановления Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». В постановлении указано, что максимальная продолжительность выставки с участием животных должна составлять четыре календарных дня, непосредственно в экспозиционных помещениях животные могут находиться не более 12 часов в день. За нарушения на владельца выставки Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора возбуждено административное делопроизводство, выдано предписание.