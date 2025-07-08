Стекающая в яму вода может размыть грунт под домом.

Омичи пожаловались на пролом в тротуарной плитке возле жилого дома по адресу 24-я Северная, 204. Как рассказали местные жители, яма досточно глубокая и в нее во время дождя заливается вода.

Обильные осадки могут привести к размыванию грунта под домом. По словам омичей, провал в плитке появился после аварии на трубопроводе, однако «Водоканал» отказался от трубы, а управляющая компания бездействует.

– Водоканал отказался от трубы, из-за которой эту яму размыло. УК молчит. Серьезная проблема, которую никто не хочет решать, – цитирует омичей телеграм-канал «Новости | Жесть Омска».

Ранее сообщалось, что отремонтированная за 77 миллионов омская дорога превратилась в барханы.