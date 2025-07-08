Омск-Информ
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·Общество

Минувший май стал самым прибыльным за всю историю наблюдений.
По данным Омскстата, оборот омских кафе, баров и ресторанов в мае достиг 3,7 млрд рублей. Это самый высокий месячный показатель за все годы наблюдения статистиков за сферой.
Ранее максимальный оборот зафиксировали в декабре 2024 года. В период корпоративов и праздничных банкетов он превысил 3,4 млрд рублей.
Отметим, что всего за первые 4 месяца 2025 года омские кафе, бары и рестораны заработали более 17 млрд рублей.
1578Андрей Андреев
·Общество

Минувший май стал самым прибыльным за всю историю наблюдений.
По данным Омскстата, оборот омских кафе, баров и ресторанов в мае достиг 3,7 млрд рублей. Это самый высокий месячный показатель за все годы наблюдения статистиков за сферой.
Ранее максимальный оборот зафиксировали в декабре 2024 года. В период корпоративов и праздничных банкетов он превысил 3,4 млрд рублей.
Отметим, что всего за первые 4 месяца 2025 года омские кафе, бары и рестораны заработали более 17 млрд рублей.
1578Андрей Андреев