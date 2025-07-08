В лаборатории инжинирингового центра ГК «Титан» появилась новая установка.
В научно-исследовательской лаборатории инжинирингового центра ГК «Титан» появилась новая лабораторная установка для дегидрирования изобутана. Оборудование отечественного производства позволяет сотрудникам проверять и подтверждать качество поставляемых алюмохромовых катализаторов для производства изобутана. Также его используют для моделирования процесса дегидрирования.
– Новая лабораторная установка дегидрирования изобутана стала важным шагом в развитии наших научных и инженерных возможностей, – рассказала руководитель инжинирингового центра Ольга Трифонова. – Теперь мы можем получать больше данных по работе каталитических систем и оперативно подбирать оптимальные технологические режимы для эксплуатации на промышленной установке.
Из полученного изобутана затем получают изобутилен, который является важным компонентом для метил-трет-бутилового эфира (высокооктановой присадки к моторным топливам). Также изобутилен собираются использовать на предприятии как сырье для производства низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена.