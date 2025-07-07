Эксперты форума «Сильные идеи нового времени» дали высокую оценку конкурсу «Экошкола».

В Москве прошел ежегодный форум «Сильные идеи нового времени», на котором собрались ведущие бизнесмены, чиновники, ученые и общественные деятели. Одним из участников стал омский региональный оператор «Магнит».

В форуме приняли участие более 1500 участников из 10 стран: России, Казахстана, Индии, Швейцарии, Германии, Узбекистана, ОАЭ, Турции, США и Республики Кипр. В числе участников было около 800 представителей российского и иностранного бизнеса из более 600 компаний.

Омский регоператор представил на заочный этап форума свой конкурс «Экошкола». Благодаря конкурсу, школьники и воспитанники детсадов собирают и сдают вторсырье.

Учреждение, которое сдало больше всего вторсырья, получает главный приз – 1 млн рублей. Эксперты форума положительно оценили омский проект и пригласили регоператора поучаствовать в дискуссионной площадке.