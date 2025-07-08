Омск-Информ
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·Общество

Сотрудник Азовской птицефабрики стал серебряным призером в сельскохозяйственном конкурсе.

Механизатор ООО «ЛИТАН АГРО» (предприятие входит в состав группы компаний «ЛИТАН ГРУПП», которая выпускает куриное яйцо под брендом Азоvо) Александр Шумахер занял второе место на областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве Омской области – 2025». Соревнования проходили на базе Омского ГАУ.

Участники демонстрировали теоретические и практические навыки – отвальную пахоту и фигурное вождение трактора. Александр Шумахер показал свои профессиональные навыки и вошел в число лучших механизаторов Омской области.

ООО «ЛИТАН ГРУПП», ИНН 5509900187. Реклама

·Общество

Сотрудник Азовской птицефабрики стал серебряным призером в сельскохозяйственном конкурсе.

Механизатор ООО «ЛИТАН АГРО» (предприятие входит в состав группы компаний «ЛИТАН ГРУПП», которая выпускает куриное яйцо под брендом Азоvо) Александр Шумахер занял второе место на областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве Омской области – 2025». Соревнования проходили на базе Омского ГАУ.

Участники демонстрировали теоретические и практические навыки – отвальную пахоту и фигурное вождение трактора. Александр Шумахер показал свои профессиональные навыки и вошел в число лучших механизаторов Омской области.

ООО «ЛИТАН ГРУПП», ИНН 5509900187. Реклама