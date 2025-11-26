Омский бренд «Азоvо» вошел в число призеров конкурса «100 лучших товаров России»

Эксперты отметили качество продукции и внедрение современных технологий на Азовской птицефабрике.

Отдел маркетинга ТМ «Азоvо».

Азовская птицефабрика стала одним из призеров престижного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Эксперты отметили высокое качество продукции, экологичность и безопасность – ключевые принципы, которые стоят в центре работы бренда.

Важную роль в успехе сыграла модернизация производственных процессов. На предприятии внедрены современные автоматизированные линии сортировки и фасовки, обеспечивающие стабильность качества, высокий уровень санитарного контроля и эффективность производства. Благодаря этому ТМ «Азоvо» поддерживает неизменно высокие стандарты и укрепляет доверие покупателей.

ФБУ «Омский ЦСМ»

Также одним из ключевых факторов признания стало использование кормов из тщательно отобранных ингредиентов. Такой подход помогает сохранять природную ценность продукта и соответствует растущему запросу покупателей на честное, понятное и ответственное производство.

Звание «Отличник качества» было присвоено Ирине Зенковой, учетчику производства:

– Каждое яйцо Азоvо – это результат внимания к деталям, ответственности и искреннего отношения к своему делу, – подчеркнула Ирина Сергеевна. – Приятно, что эти ценности замечают не только наши покупатели, но и профессиональное сообщество.

Победа в конкурсе станет дополнительным стимулом для дальнейшего внедрения современных технологий, развития производства и сохранения качества, которое ценят потребители куриных яиц от Азовской птицефабрики.

ФБУ «Омский ЦСМ»

ТМ Азоvо – свежие местные!