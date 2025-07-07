На птицефабрике увеличиваются мощности и появляются новые рабочие места.

Птицефабрика, которая входит в состав группы компаний ООО «ЛИТАН ГРУПП» (выпускает куриное яйцо под брендом Азоvо), уже несколько лет инвестирует в строительство новых производственных корпусов и обновление действующих объектов.

Недавно завершилось строительство новой площадки по выращиванию птицы. Ее вместимость составила 80 тысяч голов единовременного содержания. Корпус полностью оборудован современной инженерной инфраструктурой и отвечает всем актуальным требованиям в сфере промышленного птицеводства.

Работы продолжаются и сейчас. Ведется модернизация еще двух крупных площадок, каждая из которых рассчитана на 80 тысяч голов. Один из корпусов введут в эксплуатацию в ноябре этого года, второй – в первом полугодии 2026 года.

– Для птицефабрики это не просто расширение производственных мощностей, – сказал директор птицефабрики Сергей Клепцов. – Это стратегический шаг, который позволяет не только обеспечить стабильные поставки качественной продукции под брендом Азоvo, но и укрепить продовольственную безопасность Омской области. Мы создаем современные рабочие места, внедряем передовые технологии, повышаем стандарты биобезопасности и делаем все возможное, чтобы наш вклад в развитие агропромышленного комплекса региона был ощутимым и долгосрочным.

После завершения всех работ на Азовской птицефабрике будут функционировать девять высокотехнологичных корпусов. Это позволит увеличить общее поголовье до 750 тысяч голов и значительно повысить производственную эффективность предприятия.

ООО «ЛИТАН ГРУПП», ИНН 5509900187. Реклама