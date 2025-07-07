46 % опрошенных рассказали, что готовы перевести деньги в цифровые платежи.

Согласно результатам опроса*, проведенного ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России, около 25 % россиян активно используют онлайн-платежи и редко расплачиваются наличными. В то же время 10 % респондентов поддерживают идею полного перехода на цифровые платежи. Более половины опрошенных выразили мнение, что ликвидировать наличные средства полностью нецелесообразно.

– Россияне в целом положительно относятся к цифровому рублю, – сказал первый зампред федерального банка Дмитрий Пьянов. – 46 % готовы переводить свои средства в эту валюту при определенных условиях. Молодежь, в частности, проявляет особую открытость к цифровизации: более 25 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет согласны перевести деньги в цифровой рубль при условии начисления кешбэка.

Пьянов добавил, что массовое внедрение цифрового рубля в России намечено на 2026 год. Среди возможностей применения цифрового рубля рассматриваются социальные выплаты, уплата штрафов, открытие счетов и пополнение транспортных карт.

Опрос также выявил, что четверть россиян считает идентификацию по взгляду наиболее перспективной для банковских операций будущего. Среди других вариантов респонденты назвали расшифровку ДНК (21 %) и голосовую идентификацию (12 %).

Что касается внедрения технологий искусственного интеллекта в сферу личных финансов, большинство участников опроса поддерживают использование ИИ для решения рутинных задач. 44 % респондентов готовы доверить цифровым помощникам своевременную оплату ЖКХ и налогов, тогда как 38 % предпочли бы следовать инвестиционным рекомендациям. Интерес к таким услугам особенно высок среди жителей Москвы и городов-миллионников.

При этом большинство респондентов (63 %) выступают против внедрения платежных чипов. Лишь 17 % готовы записать на чип свои паспортные данные и данные банковских карт, если такая возможность появится. Большинство опрошенных также подчеркивают важность сохранения традиционных офисов банков для общения с экспертами и консультантами.

*Опрос проводился среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.