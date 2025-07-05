Мэрия и все ресурсоснабжающие предприятия должны продолжать работу до полного устранения всех последствий непогоды.
На сегодняшнем оперативном совещании регионального правительства губернатор Виталий Хоценко поручил максимально оперативно ликвидировать последствия вчерашнего урагана в Омске и пригороде.
Обрушившийся накануне сильный штормовой ветер с дождем повредил жилые и нежилые здания, а также объекты коммунальной, энергетической и газовой инфраструктуры. Также зафиксированы перебои в электро- и газоснабжении.
– Есть повреждения на объектах жилого комплекса, коммунальной, энергетической и газовой инфраструктуры. Вчера все службы оперативно работали. Поставил задачу мэрии Омска и всем ресурсоснабжающим предприятиям продолжать работу до полного устранения всех последствий непогоды, – заявил Хоценко.
Работы по ликвидации последствий разгула стихии необходимо завершить до конца выходных, добавил губернатор.