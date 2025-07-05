По 8-й Солнечной автолюбители объезжают пробки на Волгоградской.

В коттеджном поселке на окраине Левобережья, известном как «Долина нищих», местные жители перекрыли дорогу бетонными блоками. Людям, живущим на улице 8-й Солнечной, надоел бесконечный трафик из автомобилей, и они решили подойти к решению проблемы радикально.

Блоки появились несколько дней назад и стали яблоком раздора в коттеджном поселке, сообщают «Вести-Омск». Одни жители «Долины нищих» пытаются защититься от машин, другие – не могут проехать к своим домам. Противники заграждений также указывают на невозможность проезда автомобилей экстренных служб.

Как выяснилось, «Долина нищих» нередко используется автомобилистами для объезда пробок на улице Волгоградской. По 8-й Солнечной водители активно ездят, так как асфальтовое покрытие находится в хорошем состоянии. На других улицах коттеджного поселка уже стоят заграждения – бетонные блоки, шлагбаумы и другие конструкции.

Все они установлены незаконно, поскольку находятся на муниципальной земле, пояснили в мэрии. Блоки на 8-й Солнечной должны быть демонтированы в кратчайшие сроки, иначе их вынесут принудительно. Судьба остальных подобных конструкций в поселке пока неизвестна.