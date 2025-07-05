Владимира Писарского дисквалифицировали на 4 года.

Комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал на 4 года игрока самарского клуба «Крылья Советов» Владимира Писарского, пойманного на ставках. Спортсмен через друга поставил крупную сумму денег на поражение своей команды. Пять лет назад футболист выступал за омский «Иртыш».

Инцидент произошел 28 мая во время матча ФК «Сочи», за который Писарский выступает на правах аренды, против клуба «Пари НН» из Нижнего Новгорода. На 38-й минуте встречи Писарский получил прямую красную карточку, а его команда, на тот момент выигрывавшая 1:0, потерпела итоговое поражение – 1:2. В ответной игре, прошедшей 31 мая, сочинцы победили со счетом 3:1 и получили право выступать в Российской премьер-лиге.

Выяснилось, что перед первым матчем команд друг Писарского поставил крупную сумму денег на поражение ФК «Сочи». Деньги молодой человек получил от футболиста.

– Запрещено косвенное участие в ставках, что он и сделал. Это было доказано, – прокомментировал ситуацию генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. – Писарский давал другу деньги в долг, зная, что он ставит на проигрыш клуба, в котором ты играешь. Писарский точно это знал, они общались – это подтвердил и один, и второй.

При этом вина нападающего Писарского в манипулировании результатом скандального матча не доказана. Учитывая, что он активно сотрудничал с комитетом по этике, отстранение от любой футбольной деятельности составит 1 год, еще три года – условный срок. Когда Владимир Писарский вернется в игру, будет действовать двухлетний испытательный срок.

Омским болельщикам фигурант скандала известен под фамилией Сычевой. В сезоне-2020/21 нападающий выступал за «Иртыш» и в 25 матчах за «речников» забил 5 голов. После этого он перешел в ФК «Оренбург» и стал звездой Российской футбольной премьер-лиги: за 45 игр в составе оренбургской команды форвард забил 20 мячей, а также получил вызов в сборную России. В конце 2022 года перешел в самарские «Крылья Советов», подписал с ними контракт на 3,5 года.