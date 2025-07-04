Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавших нет.

Омичи в соцсетях поделились фотографиями сошедшего с рельсов трамвая. Происшествие с трамваем № 7 (Стрельникова – Амурский поселок) произошло сегодня, 4 июля, утром, в 9 часов на пересечении улиц Заозерной и Королева. 

Никто из пассажиров не пострадал. 

Как сообщили в администрации города, на место сразу выехали сотрудники «Электрического транспорта». Обстоятельства ЧП будут установлены в ходе проверки. 

Напомним, что недавно в Омске сокращали травмайные маршруты из-за ремонтных путей в Амуре. Сошедший с рельсов травмай как раз ходит по отремонтированным путям, однако происшествие произошло на старых рельсах. 

Олег Кипорук
·Происшествия

Пострадавших нет.

Омичи в соцсетях поделились фотографиями сошедшего с рельсов трамвая. Происшествие с трамваем № 7 (Стрельникова – Амурский поселок) произошло сегодня, 4 июля, утром, в 9 часов на пересечении улиц Заозерной и Королева. 

Никто из пассажиров не пострадал. 

Как сообщили в администрации города, на место сразу выехали сотрудники «Электрического транспорта». Обстоятельства ЧП будут установлены в ходе проверки. 

Напомним, что недавно в Омске сокращали травмайные маршруты из-за ремонтных путей в Амуре. Сошедший с рельсов травмай как раз ходит по отремонтированным путям, однако происшествие произошло на старых рельсах. 

Олег Кипорук