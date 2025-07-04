Помещение не используется уже длительное время.

В Тюкалинском районе Омской области суд рассмотрел жалобу семьи на 72-летнюю владелицу половины двухквартирного дома, которая проживает в другом населенном пункте. Семья, проживающая во второй половине дома, обратилась в суд, так как квартира бабушки пришла в аварийное состояние, угрожающее их жилью.

Как сообщили в омском отделении Федеральной службы судебных приставов, квартира старушки постепенно разрушается: осыпается фундамент, деформируется крыша, а угол дома заметно накренился, что создает дополнительную нагрузку на соседнюю половину и чердак.

Семейная пара отметила, что и земельный участок вокруг дома заброшен, а в 2022 году в опустевшем строении вспыхнул пожар.

По результатам проведенной экспертизы строение признано нежилым, так как оно не соответствует установленным законом требованиям. Состояние конструкции признали аварийным, что делает невозможным его дальнейшее использование и угрожает жизни и здоровью окружающих. Аварийную квартиру необходимо демонтировать, одновременно усилив конструкции соседней квартиры и герметизировав тепловой контур внешних стен для сохранения внешнего вида и единства оформления фасада здания.

– Исследовав материалы дела, суд возложил обязанность на собственницу непригодного для проживания жилого помещения, демонтировать квартиру за счет собственных средств, – рассказали в ведомстве.

Владелица квартиры игнорировала требования суда и не шла на контакт, отказываясь демонтировать аварийное помещение. Суд обязал пенсионерку собственными силами демонтировать постройку, но она не выполнила решение в установленный срок. Только после вмешательства судебных приставов бабушка согласилась допустить соседей внутрь, позволив им самостоятельно заняться разбором аварийного жилья.

В ведомстве отметили, что если женщина снова попытается помешать процессу, исполнительное производство будет возобновлено.