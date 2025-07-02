Омск-Информ
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·Спорт

Предсезонный турнир включен в план подготовки новосибирской «Сибири».

С 20 по 25 августа в Омске состоится традиционный хоккейный турнир памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова. Список его участников еще не опубликован, однако известно, что в нем примет участие «Сибирь» из Новосибирска. Турнир внесен в утвержденный план подготовки клуба к первенству Континентальной хоккейной лиги – 2025/2026.

В прошлом году в мемориале участвовали «Авангард», «Локомотив», «Сибирь» и «Барыс». Победителем стали ярославские «железнодорожники». В прошедшем сезоне они также выиграли Кубок Гагарина.

Наталья Корнеева
·Спорт

Предсезонный турнир включен в план подготовки новосибирской «Сибири».

С 20 по 25 августа в Омске состоится традиционный хоккейный турнир памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова. Список его участников еще не опубликован, однако известно, что в нем примет участие «Сибирь» из Новосибирска. Турнир внесен в утвержденный план подготовки клуба к первенству Континентальной хоккейной лиги – 2025/2026.

В прошлом году в мемориале участвовали «Авангард», «Локомотив», «Сибирь» и «Барыс». Победителем стали ярославские «железнодорожники». В прошедшем сезоне они также выиграли Кубок Гагарина.

Наталья Корнеева