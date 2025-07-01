Бывшего заместителя главы министерства обороны приговорили к 13 годам лишения свободы.

Сегодня, 1 июля, Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, приговорив его к 13 годам заключения в колонии общего режима. Он признан виновным в махинациях с финансами при закупке паромов для Керченской переправы в 2015 году, следствием которых стала растрата более 216 миллионов рублей, а также в выводе почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Суд назначил Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн рублей.

Ранее Тимур Иванов курировал строительство детского инфекционного стационара в Омске. В марте 2024 года он приезжал в Омск с рабочей поездкой, в ходе которой посетил строительную площадку детского инфекционного стационара, возводимого компанией Минобороны России.

Сегодня стало известно, что омская прокуратура подала иск к ППК «Военно-строительная компания», занимавшейся возведением детского инфекционного стационара на улице Перелета. Компания нарушила сроки строительства, что привело к расторжению договора.

Ранее стройка «подешевела» на полтора миллиарда. Сообщается, что освободившиеся средства пойдут на другие объекты.