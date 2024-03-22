Омск-Информ
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·Политика

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов побывал на строительной площадке детского инфекционного стационара. Были приняты некоторые решения.

В Омск приехал заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он побывал на строительной площадке детского инфекционного стационара, который возводит в городе военно-строительная компания Минобороны России.

– Было принято решение об увеличении численности строителей и переходе на двухсменный график работы, что позволит ускорить темпы строительства, – рассказал Хоценко.

Кроме того, власти обсудили вопросы продолжения развития военного госпиталя. Там хотят создать новые мощности для реабилитации участников специальной военной операции.

·Политика

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов побывал на строительной площадке детского инфекционного стационара. Были приняты некоторые решения.

В Омск приехал заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он побывал на строительной площадке детского инфекционного стационара, который возводит в городе военно-строительная компания Минобороны России.

– Было принято решение об увеличении численности строителей и переходе на двухсменный график работы, что позволит ускорить темпы строительства, – рассказал Хоценко.

Кроме того, власти обсудили вопросы продолжения развития военного госпиталя. Там хотят создать новые мощности для реабилитации участников специальной военной операции.