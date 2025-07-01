Благодаря модернизации установки завод вышел на высокие показатели.

Площадка завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») достигла объема переработки сырья в размере 210 тысяч тонн в год. За два года с момента запуска обновленной установки удалось достичь поставленной цели, связанной с производством метил-трет-бутилового эфира, бутана нормального и пентановой фракции.

– Модернизация производства по переработке бутан-бутиленовой фракции не только повысила эффективность производства, но и обеспечила Группе компаний автономность и возможность для дальнейшего развития, – сказал заместитель генерального директора ГК «Титан» Алексей Данилов. – Уверен, полученные результаты станут надежной базой для реализации новых инновационных проектов и укрепления позиций нашей компании в нефтехимической отрасли.

Установка переработки позволяет очищать сырье от легких углеводов. Затем газ разделяется на бутан нормальный и изобутан. После чего изобутан используют для получения изобутилена, который нужен для получения метил-трет-бутилового эфира.

Отметим, что изобутилен является основным сырьем для производства низкомолекулярного полиизобутилена. Предприятие собирается приступить в его выпуску в этом году.