Рецидивист, заподозрив обман возлюбленной, избил и ограбил предполагаемого соперника.

Омские полицейские раскрыли дерзкий грабеж в Ленинском округе. Ночью в правоохранителям обратился 42-летний горожанин, пожаловавшись на нападение в гаражном кооперативе «Мотор-24» на улице Гашека. Неизвестный избил его и украл золотую цепочку стоимостью 110 тыс. рублей.

Потерпевший запомнил приметы нападавшего: высокий рост и синие шорты. Эта информация помогла оперативникам выделить из числа лиц, состоящих на учете, 31-летнего ранее судимого жителя Московки.

Патрульные задержали грабителя на улице Молодогвардейской. Цепочку супостат припрятал в корзине для белья.

На допросе задержанный, облаченный в футболку футбольного клуба «Барселона», объяснил свой проступок ревностью к своей сожительнице. За некоторое время до грабежа женщина случайно встретила потерпевшего и пожаловалась ему на знакомого. Об этом узнал задержанный, что и стало причиной нападения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Омича заключили под стражу.