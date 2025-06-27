Среди них – корвалол, амброксол и другие.

По данным ресурса федерального Минфина «Ай мониторинг», цены на лекарства в Омской области продолжают расти. За год активированный уголь подорожал на 24,71 %. Теперь 10 таблеток обойдутся в 20,14 рубля.

На 19,04 % подорожала ацетилсалициловая кислота – 16,94 рубля за 10 таблеток. На 19,04 % увеличилась цена на корвалол – до 52,76 рубля за 25 мл. На 22,05 %, до 46,71 рубля, за 10 таблеток подорожал амброксол.

Выросли цены также на бинты – на 12,85 % (до 44 рубля за штуку) и вату – на 14,16 % (87,37 рубля за 100 граммов).