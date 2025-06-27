Он займется общей физической подготовкой игроков фарм-клуба.

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с Никитой Кривцуном, который станет тренером по общей физической подготовке «Омских Крыльев» в штабе Луи Робитайла. Соглашение рассчитано на один сезон.

– Мы выстраиваем систему, в которой команды КХЛ и ВХЛ работают в унисон – и на льду, и в зале. Поэтому для нас было принципиально важно найти специалиста, который будет говорить с первой командой на одном языке – и в прямом, и в профессиональном смысле. Теперь все тесты, физическая подготовка к сезону и тренировочный процесс команды ВХЛ будут выстроены на тех же принципах, что и в главной команде, – отметил ассистент генерального менеджера ХК «Авангард» Михаил Бирюков.

Кривцун будет работать как с командой, так и индивидуально с игроками.