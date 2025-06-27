Гусеница была обнаружена омскими грибниками во время сбора иван-чая.

Омские грибники натолкнулись на любопытное насекомое во время сбора иван-чая. На страницах популярной соцсети «ВКонтакте» в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» участники поделились фотографией необычной толстой гусеницы с ярко-красным шипом на туловище.

– Иван-чай нынче хороший, качественный. Часто попадаются вот такие гусеницы. Кто-нибудь знает, какой бабочкой станет этот Вупсень? – поинтересовался омич.

Согласно открытым интернет-источникам, гусеница принадлежит виду бражник подмаренниковый, занесенному в Красную книгу Омской области. Питается насекомое листьями растений, в том числе иван-чаем и подмаренником, распространенными сорными растениями.

В зрелом возрасте личинка превращается в красивую бабочку, которая безвредна для человека и сельхозкультур. Бабочка питается нектаром цветов и участвует в их опылении.