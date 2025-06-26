Омичи больше не смогут плавать из Омска в Большеречье.

Сегодня, 26 июня, вышел приказ, которым утверждены маршруты железнодорожного и водного транспорта на следующий год. Согласно этому документу, теплоходный маршрут, соединяющий Омск и Большеречье, в следующем году будет закрыт.

Так в Омске остается всего два теплоходных маршрута: Большая Тебендя – Кайсы и Центр – Зеленый Берег.

Железнодорожные маршруты остались без изменений.

Напомним, что тариф по теплоходному маршруту Омск – Большеречье в этом году снизился на 10 рублей, с 40,87 рубля до 29,42 рубля за пассажиро-километр.