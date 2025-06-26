Основа стиля – солнце.

Администрация Омска показала концепт украшений к 309-й годовщине основания города, которая будет отмечаться 2 августа. Основа логотипа – буква «О», от которой идут 32 луча, образующие солнце. Эти лучи символизируют районы Омской области. Остальные символы выполнены в аналогичном с первой буквой стиле.

Для маркировки различных мероприятий разработаны специальные вариации основного символа в сферах культуры, спорта, бизнеса, промышленности и туризма. Новыми флагами и баннерами традиционно украсят главные улицы города, мосты, Соборную площадь, сквер им. Дзержинского, Омскую крепость и Иртышскую набережную.

Напомним, что установка и демонтаж украшений ко Дню города обойдутся почти в 2,5 млн рублей. В этом году омичи будут отмечать два праздника одновременно: День города и День Омской области пройдут в одну дату – 2 августа.