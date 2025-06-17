Управление делами администрации ищет подрядчика для изготовления, установки и демонтажа флагов.

Управление делами городской администрации объявило конкурс на выбор подрядчика, который украсит флагами площадки для проведения мероприятий в честь Дня города. На организацию празднования планируют выделить почти 2,5 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Будущий подрядчик должен изготовить флаги из микросетчатого полиэстера или армосетки с полноцветной односторонней печатью. Помимо изготовления, в его задачи войдет монтаж флагов на заранее согласованных местах проведения мероприятий к 20 июля. После завершения празднований они должны быть демонтированы в период с 11 по 15 августа.

Согласно конкурсной документации флаги планируется разместить на Соборной площади, улицах Ленина, 3-й Островской, Масленникова, 70 лет Октября, Заозерной, Конева, Музейной, а также на перекрестке улиц Березовая и Красный Путь, Кировской развязке, Иртышской набережной и в сквере им. Дзержинского.