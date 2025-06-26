Омск-Информ
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·Общество

Завершение работ планируется до 27 июня.

В преддверии празднования Дня молодежи в Омске приступили к ремонту в городском скейт-парке, расположенном на улице Бударина.

Специалисты муниципального учреждения «Спортивный город» провели покраску скамеек для посетителей и обновили основание площадки. 

Работы планируется завершить до 27 июня, чтобы омичи могли комфортно отдохнуть и заняться активным досугом накануне главного молодежного праздника.

Городские власти напоминают горожанам о важности бережного отношения к спортивным объектам и соблюдении правил безопасности при занятиях экстремальными видами спорта.

Мария Филимонова
·Общество

Завершение работ планируется до 27 июня.

В преддверии празднования Дня молодежи в Омске приступили к ремонту в городском скейт-парке, расположенном на улице Бударина.

Специалисты муниципального учреждения «Спортивный город» провели покраску скамеек для посетителей и обновили основание площадки. 

Работы планируется завершить до 27 июня, чтобы омичи могли комфортно отдохнуть и заняться активным досугом накануне главного молодежного праздника.

Городские власти напоминают горожанам о важности бережного отношения к спортивным объектам и соблюдении правил безопасности при занятиях экстремальными видами спорта.

Мария Филимонова