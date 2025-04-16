Омск-Информ
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·Общество

Он нуждается в ремонте.

Посетителям торгового центра «Мега» придется повременить с занятиями спортом в крытом скейт-парке. Администрация центра сообщила, что парк временно закрыт на техническое обслуживание и ремонт, поскольку зимние месяцы негативно повлияли на состояние сооружений.

– После зимы скейт-парк нуждается в ремонте, также часть элементов была повреждена, сейчас кататься в скейт-парке небезопасно, – сообщила в комментариях пресс-служба ТЦ.

Напомним, что скейт-парк, открытый летом 2022 года, является первым подобным объектом в Омске и пользуется большим спросом среди поклонников экстремальных видов спорта. Парк предназначен для различных направлений, включая скейтбординг, роллер-спорт и трюковые самокаты. В прошлом году, весной, парк открылся заново 2 апреля.

·Общество

Он нуждается в ремонте.

Посетителям торгового центра «Мега» придется повременить с занятиями спортом в крытом скейт-парке. Администрация центра сообщила, что парк временно закрыт на техническое обслуживание и ремонт, поскольку зимние месяцы негативно повлияли на состояние сооружений.

– После зимы скейт-парк нуждается в ремонте, также часть элементов была повреждена, сейчас кататься в скейт-парке небезопасно, – сообщила в комментариях пресс-служба ТЦ.

Напомним, что скейт-парк, открытый летом 2022 года, является первым подобным объектом в Омске и пользуется большим спросом среди поклонников экстремальных видов спорта. Парк предназначен для различных направлений, включая скейтбординг, роллер-спорт и трюковые самокаты. В прошлом году, весной, парк открылся заново 2 апреля.