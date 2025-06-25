Новый депутат пришел на замену почившего коммуниста.

Сегодня, 25 июня, в Законодательном собрании Омской области состоялось пленарное заседание, на котором мандат депутата был передан Наталье Донских. Она заняла место Василия Архипова, который скончался в апреле этого года.

Поскольку Архипов избирался по единому партийному списку КПРФ, дополнительных выборов для замещения мандата не потребовалось. Фракция самостоятельно передала мандат другому кандидату из партийного списка.

Ранее Наталья Донских принимала участие в выборах в Омский городской совет в 2022 году, но проиграла выборы на избирательном округе Сергею Дроздову. Также она является активным членом коммунистической партии, входит в бюро Кировского райкома КПРФ и является помощником депутата городского совета Светланы Ивченко.

Стоит отметить, что коммунистические взгляды не мешают новому депутату заниматься бизнесом. Так, по данным ЕГРЮЛ, Наталья Донских зарегистрировала свою предпринимательскую деятельность еще в 2003 году, однако на налоговый учет встала почти через 20 лет, в 2021-м. Основным видом деятельности значится «предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», однако сейчас ИП уже не существует: оно было ликвидировано 16 мая этого года.