Продукция торговой марки «Азovо» стала участником регионального этапа.

В Омской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году на него подали 49 заявок от 24 предприятий региона. В числе участников находится продукция Азовской птицефабрики – куриное пищевое яйцо.

Одной из ключевых особенностей таких яиц является отсутствие искусственных красителей в составе кормов для птицы, что обеспечивает натуральность продукции. Именно поэтому яйца «Aзovo» – выбор для тех, кто заботится о здоровье. Весь свой опыт, ресурсы и профессионализм команда направляет на создание продукции, которая отвечает современным стандартам качества и питания.

Многолетняя практика конкурса «100 лучших товаров России» подтверждает его эффективность. В ходе заседания региональной конкурсной комиссии прошла всесторонняя оценка продукции. Эксперты учитывали такие важные характеристики, как качество, экологичность и безопасность.

Отметим, что после завершения регионального этапа состоится федеральный тур конкурса. По его итогам пройдет торжественная церемония награждения участников и победителей.

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