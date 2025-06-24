Аттракцион не работает с 2016 года.

Территориальное управление Росимущества в Омской области выставило на торги 33,3 % доли в праве собственности на 14-метровую башню свободного падения «Шторм». Информация о торгах доступна на платформе «ГИС Торги».

Начальная цена лота – 154,7 тысячи рублей, шаг аукциона – 3 тысячи рублей, задаток – 77 тысяч рублей. Заявки принимают до 28 июля, а сам аукцион пройдет 1 августа. Ранее подобные торги уже пытались провести, но участников не было.

Часть башни свободного падения принадлежит омскому предпринимателю Артему Дружинину. Он является должником по нескольким судебным решениям, и общая сумма его долгов составляет 1,8 миллиона рублей. В декабре 2024 года Ленинский районный суд Омска постановил взыскать долг за счет доли Дружинина в праве собственности на аттракцион, так как другого имущества у него нет.

В 2016 году в парке 30-летия ВЛКСМ была установлена башня свободного падения, принадлежащая компании «Альфа Трейд», которая передала ее в аренду парку. Однако проверка выявила дефекты, из-за которых аттракцион нельзя было эксплуатировать. В результате муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» через суд добилось возврата 1,2 миллиона рублей аванса за аренду башни.

Компания ООО «Альфа Трейд» прекратила свою деятельность в 2023 году, а Артем Дружинин перестал быть индивидуальным предпринимателем еще в 2019 году. Башня свободного падения, которая принадлежала им и стоила около 10 миллионов рублей в 2016 году, сейчас не работает и находится вне территории парка.