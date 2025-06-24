Затоплено пять участков.

Владельцы дач в СНТ «Каучук» в Советском округе пожаловались на затопление участков. Как сообщают дачники, из-за горячей воды делать что-то на участках невозможно, а посадки погибают. В настоящий момент кипятком затоплено пять участков.

Омичи уже три года обращаются в различные инстанции, однако в ответ получают лишь стандартные отписки.

– Три года топят дачные и жилые дома тепловые сети. Обращаемся в разные инстанции. Везде одни отписки, у нас уже архив фото и видео выбросов, протечки воды с тепловых сетей, – рассказали дачники в паблике «ЧП Омск».

Как сообщили в «Омск РТС», в ходе испытаний теплосетей специалисты выявили дефект и скоро его исправят, однако о сроках решения проблемы не сообщается.

– В ходе плановых гидроиспытаний тепловых сетей в районе СНТ «Каучук» был выявлен дефект, в ближайшее время специалисты «Омск РТС» выполнят ремонтные работы, – рассказали в «Омск РТС».

Однако в администрации Советского округа сообщили, что ремонтные работы проведут сегодня, 24 июня.

Напомним, что в прошлом году территория СНТ также затапливалась, однако тогда компания «Омск РТС» обвинила в происшествии грунтовые воды.