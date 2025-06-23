Компания «ОмскЭкспрессАвто» не сможет претендовать на новые маршруты в течение года.

В понедельник, 23 июня, региональное министерство транспорта отменило лицензии предпринимателя на два автобусных маршрута в Омском районе: Омск – Малокулачье и Омск – санаторий «Колос», который считается курортным направлением. Последние пять лет маршруты обслуживала компания ООО «ОмскЭкспрессАвто» под руководством Михаила Локоткова.

Кроме того, ООО «ОмскЭкспрессАвто» запрещено в течение года участвовать в конкурсе на новые маршруты. Такое решение приняли после проверки соблюдения обязательных требований при контроле перевозок.

В том же документе объявили конкурсы на выбор новых перевозчиков. Будущим участникам стоит учитывать, что на маршруте № 339 (Омск – санаторий «Колос») необходимо выполнять 28 рейсов в день на четырех небольших автобусах. Для маршрута № 340 (Омск – Малокулачье) достаточно одного малого автобуса, совершающего по четыре рейса ежедневно.