На помощь молодой омичке бросились родственник и сотрудники МЧС.

Спасатели рассказали о несчастном случае, который в субботу, 21 июня, произошел с жительницей Калачинского района. Девушка едва не погибла в заводи Оми.

Как сообщили в МЧС, молодая сельчанка вместе с семьей и друзьями отдыхала на необорудованом для купания берегу реки возле села Стародубка. Когда она вошла в воду, ее стало закручивать и уносить в сторону. Не утонуть сразу женщине помог родственник.

– Мужчина успел ухватить ее и дотянул до ближайшей ивы. Он убедился, что девушка надежно держится за ветки, и добрался до берега, чтобы вызвать спасателей, – рассказал командир отделения Игорь Рыбин, который выезжал на помощь омичке.

Сообщение диспетчеру МЧС поступило в 15:40. Командир и пожарные-спасатели Николай Панов и Андрей Павлов отправились к берегу. Шел дождь. Спасателям пришлось оставить служебный «Урал» за оврагами и часть пути проделать пешком. Когда они прибыли на место, у женщины уже сводило судорогой ноги. До берега было метров 100.

- Один конец спасательной веревки отдали мужчине, он доплыл до своей родственницы и обвязал ее. Дальше уже мы с ребятами втроем вытащили женщину из воды. Течение было очень сильным, - отмечают сотрудники МЧС.

После спасения женщину укутали в одеяло. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Напомним, в этом году в Омской области утонули уже 19 человек. Это на 11 больше, чем в прошлом сезоне.