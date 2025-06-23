Ряд соглашений о партнерстве и кооперации с правительственными региональными структурами и вузами глава холдинга Михаил Сутягинский подписал на ПМЭФ-2025.

В ходе ПМЭФ-2025 ГК «Титан» сообщила о старте нескольких стратегических проектов.

В группе компаний «Титан» подвели итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). В ходе крупнейшего экономического мероприятия страны холдинг сообщил о старте нескольких стратегических проектов. Один из них касается развития микрофлюидных технологий. Речь идет о выпуске оборудования для автономных производственных модулей. Такие решения позволяют оперативно разворачивать высокотехнологичные производственные линии как на крупных предприятиях, так и в отдаленных регионах. Собственный центр микрофлюидных технологий ГК «Титан» открыла в конце 2024 года в Москве. Инвестиции в проект составили 140 млн рублей.

– Микрофлюидика – это уже не экспериментальный инструмент, а стратегический катализатор трансформации биопроизводства. Она решает главные экономические задачи отрасли: снижает издержки, ускоряет производственные циклы, повышает эффективность, а также снижает инвестиционные риски. Интеграция таких технологий – не вопрос выбора, а обязательное условие для устойчивого роста, капитализации компаний и формирования сильных позиций в мировой биоэкономике, – отметил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, выступая насессии ПМЭФ «Биоэкономика в глобальной повестке».

Подписание соглашения ФРП, правительства Омской области и ГК «Титан».

По мнению экспертов, развитие микрофлюидики наряду с другими направлениями химической промышленности внесет важный вклад в достижение реального импортозамещения. Руководствуясь этим курсом Фонд развития промышленности (ФРП) направит почти 1 млрд рублей на локализацию нового производства низкомолекулярного полиизобутилена (ПИБ) ГК «Титан» в Омске. Соответствующее соглашение подписали директор ФРП Роман Петруца, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

– Новый проект «Омского каучука» позволит организовать выпуск отечественного низкомолекулярного полиизобутилена – компонента, который повысит уровень локализации конечной продукции в самых разных отраслях – от машиностроения до косметической индустрии, – сообщил директор ФРП.

Глава Омской области в свою очередь отметил значимость нового производственного проекта для экономики региона.

– Проект по выпуску низкомолекулярного полиизобутилена – это важный шаг для укрепления промышленной базы области. Он отвечает стратегическим целям технологического суверенитета и импортозамещения, а также дает региону новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, – заявил Виталий Хоценко.

В настоящий момент ГК «Титан» работает над реализацией 11 инвестпроектов, которые позволят полностью заместить на российском рынке дефицитные продукты мало- и среднетоннажной химии. Так, в Омске, кроме производства низкомолекулярного ПИБ, будет налажен выпуск изофорона.

В ГК «Титан» считают, что задача по достижению технологического суверенитета страны должна решаться в комплексе с развитием кадрового потенциала. В этой связи на полях Петербургского международного экономического форума холдинг правительство Ростовской области и Южный федеральный университет подписали Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов для нефтехимической отрасли.

– Партнерство с ГК «Титан» имеет стратегическое значение для нашего университета, поскольку мы сотрудничаем с одним из крупнейших и важнейших игроков российской нефтехимической отрасли. Особую важность для нас представляет региональный аспект этого соглашения – крупные проекты федерального масштаба, реализуемые в регионе, требуют мощной научно-образовательной поддержки, – отметила исполняющая обязанности ректора ЮФУ Инна Шевченко.

Подписание соглашения ГК «Титан», правительства Ростовской области и ЮФУ.

Впрочем, заинтересованы в квалифицированных специалистах нефтехимической отрасли, пожалуй, во всех регионах страны. Так, в Пскове ГК «Титан» реализует проект по созданию инжинирингового центра вместе с Минпромторгом и правительством региона. Работа центра будет направлена на реализацию программ Северо-Западного региона, импортозамещение в производстве полимерных материалов, метаматериатов и композитов для разных отраслей российской промышленности. По словам Михаила Сутягинского, инжиниринговым центрам промышленных компаний сегодня отводится ведущая роль при развитии кластерной производственной кооперации. Именно переход на кластерный принцип построения производственных цепочек, позволяющий снижать издержки и повышать эффективность за счет совместных исследований и разработок, даст мощный импульс развитию не только химической промышленности, но и всей экономики страны.