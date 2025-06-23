Один передвигался на квадроцикле, а другой был пойман пьяным за рулем иномарки.

В Советском округе Омска сотрудники Госавтоинспекции за час остановили двух подростков, управлявших транспортом без прав.

Первый, 17-летний омич, ехал по проспекту Мира на квадроцикле без регистрации, прав, страховки и шлема. Его отец, который приехал на место задержания сына, был оштрафован за передачу права управления транспортным средством (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ).

Второй подросток, 16 лет, также передвигался по проспекту Мира на автомобиле «Джилли» после отдыха на водоеме. Остановившие его полицейские почувствовали запах алкоголя. Молодой человек признался, что употреблял спиртное, но отказался от проверки. Из-за отсутствия водительских прав, страховки и документов на машину он был оштрафован. На мать подростка составлен административный протокол по ст. 12.19 КоАП РФ – за оставление автомобиля и ключей в свободном доступе.