Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За год регион переместился с 41 на 45 строчку.
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг российских регионов по социально-экономическому положению. Омская область по итогам 2024 года заняла 45-е место. Годом ранее регион был на 41-й строчке.
В пределах Сибирского федерального округа лидирует Красноярский край. За ним следуют Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области.
Исследование охватило несколько показателей, в том числе доходы населения и темпы роста экономики, уровень безработицы и инвестиций. Больше всего баллов набрали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В тройке худших Ингушетия, Еврейская АО и Тыва.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

За год регион переместился с 41 на 45 строчку.
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг российских регионов по социально-экономическому положению. Омская область по итогам 2024 года заняла 45-е место. Годом ранее регион был на 41-й строчке.
В пределах Сибирского федерального округа лидирует Красноярский край. За ним следуют Новосибирская, Иркутская и Кемеровская области.
Исследование охватило несколько показателей, в том числе доходы населения и темпы роста экономики, уровень безработицы и инвестиций. Больше всего баллов набрали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В тройке худших Ингушетия, Еврейская АО и Тыва.
Андрей Андреев