Проблема затронула как автомобильные навигаторы, так и приложения на смартфонах.
Вчера, 22 июня, омичи заметили сбои в работе навигаторов. Сообщения об этом распространились в соцсетях.
– Кто знает, почему в городе не работает GPS на навигаторах? В машине на мультимедиа и в телефоне спутники видит, но не подключается, – поделился местный житель в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Пассажиры такси тоже столкнулись с данной проблемой.
– Пыталась на такси уехать, Яндекс показывал, что машина на перекрестке Химиков и Менделеева, там и застыла. Хорошо догадалась в домофон посмотреть, увидела, что таксист уже ждет. Так бы и не уехала, – рассказала омичка.
Напомним, что жители Омской области две недели назад столкнулись с массовым сбоем в работе мобильного интернета. Губернатор Виталий Хоценко заявил, что перебои со связью вызваны вопросами безопасности. Ранее омичи сообщили, что нестабильная работа интернета в некоторых районах продолжается до сих пор.