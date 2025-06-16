Неполадки со связью наблюдаются в нескольких районах города.
Омичи продолжают жаловаться на нестабильную работу мобильного интернета. Выяснилось, что в отдельных частях города до сих пор возникают трудности с доступом в сеть. Ресурс Downdetector фиксирует 814 жалоб за сутки.
В частности, омичи заметили сбои в городке Нефтяников.
– Ни МТС, ни Теле2 не работает начиная от Химиков в сторону 22 Апреля, – сообщает омич в комментариях к посту телеграм-канала «Омск Live».
В Ленинском округе также наблюдаются неполадки.
– Старая Московка, ни Теле2, ни Билайн не работает, – добавил другой местный житель.
Жители Осташково тоже отметили отсутствие мобильного интернета. Они сообщают, что в микрорайоне не работает оператор Yota.
Напомним, что массовые сбои в работе мобильного интернета начались 7 июня. На четвертый день неполадок у пользователей Теле2 связь заработала стабильно в большинстве районах города. Ранее губернатор Виталий Хоценко заявил, что проблемы со связью вызваны вопросами безопасности.