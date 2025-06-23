В преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом разбираемся: как понять, что близкий употребляет и как этого не допустить.

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Во всем мире проблема наркомании является одной из актуальных проблем как для здравоохранения, так и для общества в целом.

Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоактивными веществами, среди которых на первом месте находятся характерные изменения личности.

Какие негативные последствия для здоровья возможны при употреблении наркотических средств, по каким признакам заподозрить близкого человека в употреблении наркотических средств, какие мифы о наркотиках и меры профилактики существуют, рассказал врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей Белус.

Последствия употребления наркотических средств

Нет ни одного безвредного или «маловредного» наркотического средства и психоактивного вещества. Любое употребление таких веществ наносит урон здоровью человека. Стоит отметить, что существуют общие последствия от злоупотребления (похожие для всех зависимостей), а есть специфические (которые проявляются только у определенных зависимостей). Также есть обратимые, частично обратимые и необратимые последствия.

Поражаются практически все системы организма: нервная система (энцефалопатии, полинейропатии), заболевания печени (жировая дистрофия, гепатиты, цирроз), сердечно-сосудистые заболевания (гипертензия, тахикардия, кардиомиопатии, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность), желудочно-кишечный тракт, костная система, суставы и др.

Как понять, что близкий может употреблять наркотики?

Первое – это изменения в поведении. Любые неадекватные, нехарактерные для человека эмоциональные реакции могут быть признаком употребления наркотиков. Это агрессия, раздражительность, замкнутость, уход в себя, изоляция или утрата интереса к привычным занятиям, появление новых знакомых, прекращение общения с семьей и друзьями.

Следующая категория признаков – физические изменения. Наркотические вещества вызывают потерю или увеличение аппетита, изменение предпочтений в еде. Изменяется привычный распорядок дня, что приводит к бессоннице или повышенной сонливости и, как следствие, тревожности или апатии. В бытовом плане на проблемы могут указывать пренебрежение личной гигиеной и ухудшение внешнего вида.

Самым явным визуальным признаком являются следы от инъекций, но важно помнить, что места употребления маскируют или выбирают зоны, недоступные для обзора. В личных вещах могут появляться, скорее всего, не наркотические вещества, а принадлежности для употребления, такие как шприцы, коробки, необычные приспособления, стеклянные атрибуты, трубки, жгуты или пакеты.

Возникают финансовые проблемы. Человеку перестает хватать привычной суммы денег, он чаще одалживает деньги, берет кредиты, также возможно появление задолженности по ранее имеющимся финансовым обязательствам.

Если у вас в отношении близкого человека возникли подозрения, важно не игнорировать, не устраивать скандалы, следует спокойно и открыто поговорить о ваших переживаниях и страхах. Предложите свою помощь. Не ждите, что человек сразу согласится на лечение. Возможно, понадобится время и множество попыток поговорить.

Мифы о наркотиках

«Наркотики делятся на легкие и тяжелые».

Наркотики некорректно делить на легкие и тяжелые – это научно подтвержденный факт. Механизм развития зависимости одинаков для любых наркотических веществ: увеличение употребляемой дозы, психологическая зависимость, которая со временем переходит в физическую, что при отказе приводит к развитию абстинентного синдрома («ломка»).

«Я не употребляю каждый день, следовательно, не имею зависимости от наркотиков».

Зависимость развивается, несмотря на частоту употребления. Некоторые люди даже при эпизодическом использовании становятся зависимыми.

«Лучше выбрать курение и алкоголь – они безопаснее!»

Это совершенно неправильное утверждение. Даже употребление никотинсодержащей продукции – это полноценная наркотическая зависимость. Курение, парилки, электронные системы подачи никотина, кальяны, алкоголь вызывают серьезные проблемы со здоровьем, затрагивая и разрушая буквально каждый орган.

«Я смогу легко бросить, когда захочу».

Часто привыкание начинается с 1 пробы. Многое зависит от индивидуальных показателей здоровья. В большинстве случаев без поддержки специалистов и соответствующего лечения редко кто может справиться с зависимостью самостоятельно.

«Я могу употреблять наркотики, и никто этого не заметит».

Визуально даже первые эпизоды могут быть заметны окружающим. Это будет проявляться в поведении, жестах, внешности. При длительном употреблении скрыть употребление наркотических препаратов практически невозможно.

При возникновении проблемы всегда нужно помнить, что своевременное обращение за помощью поможет как можно раньше начать лечение и предотвратить тяжелые последствия употребления наркотических средств.

Телефоны доверия БУЗОО «Наркологический диспансер» по вопросам лечения наркологических зависимостей (круглосуточно):

для взрослых – 8 (3812) 539-483, для детей – 8 (3812) 360-860.