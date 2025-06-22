Дополнительный выходной позволит россиянам без спешки подготовиться к празднику, накрыть стол и провести время с семьей.

Министерство труда и социальной защиты РФ намерено сделать 31 декабря выходным днем, чтобы жители страны могли спокойно подготовиться к Новому году. Последний день 2025 года уже официально объявлен выходным, министерство намерено продолжить эту практику.

– В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026-м постараемся сделать так же, – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью агентству РИА «Новости».

По словам чиновника, дополнительный выходной даст возможность гражданам без спешки подготовиться к празднику, накрыть стол и провести время с семьей. Предоставление выходного в этот день позволит снизить нагрузку на работников, избежать спешки и создать комфортные условия для семейного праздника.

Добавим, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря неоднократно обсуждался на государственном уровне, и в ряде регионов этот день уже был нерабочим по решению местных властей.