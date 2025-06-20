Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла днем в Шербакульском районе.
Сегодня около 18:00 в Шербакуле случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 43-летняя женщина на «Ладе» сбила 10-летнего велосипедиста.
Мальчик в момент аварии ехал по правой стороне проезжей части. После ДТП ему понадобилась медицинская помощь.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.
Андрей Андреев
·Происшествия

Авария произошла днем в Шербакульском районе.
Сегодня около 18:00 в Шербакуле случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 43-летняя женщина на «Ладе» сбила 10-летнего велосипедиста.
Мальчик в момент аварии ехал по правой стороне проезжей части. После ДТП ему понадобилась медицинская помощь.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются полицейские.
Андрей Андреев