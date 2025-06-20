Студенты будут работать в разных сферах и на многочисленных объектах.

Сегодня, 20 июня, состоялась очередная отправка студенческих отрядов на летние трудовые проекты. В этот день на свои рабочие места отправились девять студенческих отрядов проводников и один сервисный отряд Омской области. Сейчас свою трудовую деятельность уже начали около двух тысяч омских студентов.

– Сегодня мы отправили бойцов студенческих отрядов Омской области на трудовые проекты по всей стране, – сказал руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. – В этом году ребята будут работать проводниками, строителями и педагогами; в сфере сервиса, медицины и сельского хозяйства – на объектах от Калининграда до Дальнего Востока. Для многих это не просто летняя работа, а настоящая школа жизни, командного духа и ответственности. Уверен, наши отряды достойно представят регион и внесут вклад в развитие страны. Желаю всем бойцам успешного сезона, ярких впечатлений и безопасной дороги!

В этом году около 5500 членов омских студотрядов будут работать строителями, вожатыми, проводниками, сотрудниками сервиса и сельского хозяйства. Самыми многочисленными направлениями являются педагогическое, строительное и направление проводников.

Этим летом более 550 бойцов будет работать вожатыми в детских оздоровительных лагерях Омска и Омской области. Еще около 600 студентов – проводниками пассажирских вагонов Федеральной пассажирской компании. Кроме того, 500 студентов трудоустроят строителями на разных объектах, в том числе на Байкало-Амурской магистрали.