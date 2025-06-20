Он позволит газифицировать свыше 500 жилых домов.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о вводе в эксплуатацию межпоселкового газопровода в Называевском районе. Он был построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Протяженность газопровода составляет 49,6 км, он позволит газифицировать 521 жилой дом и шесть котельных.

– В Называевском районе введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод. Работу проводим совместно с Газпромом в рамках поручений нашего президента Владимира Путина. Новые газовые сети протяженностью 49,6 км позволят газифицировать 521 домовладение и шесть котельных, отапливающих социальные учреждения в селах Лорис-Меликово, Черемновка, Богодуховка, деревнях Спасск, Фомиха и Кочковатка. Работу продолжаем, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день от жителей Называевского района поступило свыше 200 заявок на догазификацию, оформлены более 100 договоров. Газовые сети подведены к каждому дому.