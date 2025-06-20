На мероприятии состоялась панельная сессия по вопросам глобальных трендов в химпроме.

Во время ПМЭФ-2025 председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский выступил на панельной сессии по актуальным вопросам для химической отрасли. На мероприятии обсуждали новые инвестиционные стратегии химической промышленности.

Актуальная задача – успешно адаптироваться к новым вызовам, когда происходят глобальные изменения. В работе сессии также приняли участие первый замминистра Минпромторга РФ Василий Осьмаков и управляющий директор по развитию и инновациям, член правления ООО «СИБУР» Дарья Борисова.

Также в числе участников были член комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, гендиректор АО «Башкирская содовая компания» (БСК) и АО «Росхим» Эдуард Давыдов и замглавы ФАС России Виталий Королев.

Во время выступления Михаил Сутягинский указал на необходимость развития кластерной производственной кооперации. В ней ведущая роль отводится инжиниринговым центрам промышленных компаний. Сейчас они предлагают партнерство между предприятиями, у которых общие цели и взаимодополняющие ресурсы.

Благодаря сотрудничеству участники кластера получают доступ к большим ресурсам. Также компании могут снижать издержки и повышать эффективность за счет совместных исследований и разработок.

ГК «Титан» создает в Пскове инжиниринговый центр вместе с Минпромторгом и правительством региона. Работа центра будет направлена на реализацию программ Северо-Западного региона, импортозамещение и технологический суверенитет в производстве полимерных материалов, метаматериатов и композитов для разных отраслей российской промышленности.

Также Михаил Сутягинский указал, что устаревшая нормативная и регуляторная база тормозят развитие проектов по созданию новых импортозамещающих производств. Он предложил ряд решений.

– Практика показывает, что для начала «нулевого» цикла строительства и тем более подготовительных работ было бы достаточно согласования с органами государственной и региональной власти в соответствии с утвержденной нормативно-правовой базой, – сказал Михаил Сутягинский. – Безусловно, с последующим прохождением всех необходимых этапов экологической и государственной экспертизы в полном объеме. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность приведения к мировым стандартам правил промышленной безопасности как в химической, так и в металлургической, газо- и нефтеперерабатывающей отраслях. Это может привести к сокращению CAPEX новых производств до 15 %, при этом сами показатели промышленной безопасности будут не только соблюдены, но и усовершенствованы.

Сейчас велики сроки госэкспертиз для получения разрешения на строительство и реконструкцию капитальных объектов. Это влияет на сроки реализации проектов, в числе которых и те, которые направлены на технологическое лидерство страны.