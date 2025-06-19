Сотрудничество нацелено на реализацию новых совместных проектов.

Сегодня, 19 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) ВТБ и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– Это проверенный временем партнер Омской области, – сказал Виталий Хоценко. – Активно участвуя в финансировании инвестиционных и инфраструктурных проектов, банк способствует развитию региона. Заключение соглашения о сотрудничестве – это эффективный инструмент нашего взаимодействия в будущем в интересах региона и омичей.

Стороны намерены укреплять взаимодействие в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития Омской области. Банк нацелен поддерживать проекты предприятий разных отраслей промышленности региона, в том числе сельского хозяйства, жилого и дорожного строительства. Также банк планирует дальнейшее развитие и внедрение современной банковской инфраструктуры и финансовых услуг на территории области.

– Взаимодействие власти, бизнеса и банковского сообщества позволяет эффективно решать приоритетные социальные и инфраструктурные задачи, привлекать необходимое финансирование для развития экономики Омской области, – отметил Денис Бортников. – Подписанное соглашение, я уверен, будет содействовать этому процессу.

Банк активно участвует в развитии экономики региона. Так, в 2024 году он профинансировал проект ООО «ПКЗ» по строительству двух очередей молочно-товарной фермы на 1800 голов КРС в Марьяновском районе Омской области.

Резиденту ОЭЗ «Авангард» – заводу «Омскэлектротех» банк предоставил кредитно-гарантийную поддержку в рамках строительства производственного комплекса по выпуску крепежных изделий и соединительных деталей площадью 12,5 тыс. квадратных метров. Продукция предприятия используется в химической, энергетической и нефтегазовой отраслях.