Член правления крупного российского банка рассказал, что сбережения выросли на 30 %.

По данным ВТБ, к концу 2025 года объем сбережений россиян в банках может приблизиться к 70 трлн рублей. Согласно прогнозам, к середине года портфель привлеченных средств физических лиц вырастет до 61 трлн рублей, что на 6,1 % больше по сравнению с началом года.

Основной вклад в этот рост внесут рублевые депозиты, доля которых продолжит увеличиваться на фоне высоких ставок. На ПМЭФ-2025 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил, что к концу 2025 года доля валютных вкладов может снизиться до 6 %.

– Снижение ставок происходит плавно, и депозиты остаются понятным и выгодным инструментом для миллионов россиян, обеспечивая стабильный доход, – объяснил он.

По прогнозам банка, объем рублевых пассивов на рынке к середине года превысит 57,2 трлн рублей (+6,5 %), а к концу года достигнет 65 трлн рублей (+21 %). Розничный портфель сбережений банка за первое полугодие вырастет до 11,1 трлн рублей, из которых 10,5 трлн будут храниться в рублях.

Также Брейтенбихер рассказал, что рекордный рост на рынке сбережений в прошлом году составил 30 %. В этом году ожидается стабилизация ситуации, что является положительным сигналом для экономики. По его словам, настоящая сила экономики заключается не в рекордах, а в способности сохранять баланс.