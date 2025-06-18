В министерстве региональной безопасности Омской области рассказали о состоянии дел на проблемном объекте.

Сегодня, 18 июня, министерство региональной безопасности Омской области сообщило о временной приостановке работ по откачке воды в микрорайоне Осташково. По информации администрации Октябрьского округа, на текущий момент подтопленных участков в районе нет, однако ситуация продолжает находиться под контролем правительства региона и мэрии Омска.

– По состоянию на начало недели затопленные (подтопленные) земельные участки в микрорайоне Осташково отсутствуют, работы по откачке воды были приостановлены, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что ранее для борьбы с последствиями затопления использовались мощные насосные станции. Откачанную воду планировалось пустить по воотводным каналам СНТ «Фиалка» с целью сброса накопившейся воды и последующей ее откачки в котлован СНТ «Электромера».

Напомним, что дачи в Осташково интенсивно затапливает уже второй год. Межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд, доказав, что территорию топит золоотвал ТЭЦ-5, принадлежащий компании «ТГК-11». Однако позже дачники нашли ничейную трубу, из которой несколько месяцев текла вода.