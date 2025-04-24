Омск-Информ
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·Общество

Обсуждаются дополнительные меры по водоотведению с территории садоводств.

Встречу с представителями правления СНТ «Электромера» провели сотрудники министерства региональной безопасности совместно с администрацией Октябрьского округа города Омска.

- Обсудили реализацию дополнительных мер по водоотведению с территории садоводств. Кроме того, решено проработать вопрос о возможности использования дополнительной водо-перекачивающей техники, - сообщили после встречи в минрегионбезопасности.

Постепенно вода уходит с земельных участков, но часть СНГ остается затопленной. Откачка идет в специально отведенный дренажный канал, что позволяет снизить уровень воды на близлежащих территориях. 

·Общество

Обсуждаются дополнительные меры по водоотведению с территории садоводств.

Встречу с представителями правления СНТ «Электромера» провели сотрудники министерства региональной безопасности совместно с администрацией Октябрьского округа города Омска.

- Обсудили реализацию дополнительных мер по водоотведению с территории садоводств. Кроме того, решено проработать вопрос о возможности использования дополнительной водо-перекачивающей техники, - сообщили после встречи в минрегионбезопасности.

Постепенно вода уходит с земельных участков, но часть СНГ остается затопленной. Откачка идет в специально отведенный дренажный канал, что позволяет снизить уровень воды на близлежащих территориях. 