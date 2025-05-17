Представители власти совместно с садоводами наметили ход дальнейшей работы.

Воду с затопленных дач в микрорайоне Осташково на окраине Октябрьского округа Омска будут отводить в котлован возле садоводческого товарищества «Электромера», сообщили в Министерстве региональной безопасности Омской области.

Накануне глава ведомства Алексей Кубиц провел выездное совещание по ситуации в Осташково, на котором, помимо чиновников различного уровня и сотрудников прокуратуры, были председатели затопленных садоводческих товариществ.

– Совместными усилиями определили ход дальнейшей работы. Было принято решение о необходимости создания водоотводных канав вдоль СНТ «Фиалка» с целью сброса накопившейся воды для последующей ее откачки в котлован СНТ «Электромера».

Дачи в Осташково, а также населенные пункты в пригороде Омска топит второй год подряд. Как было установлено судом, причиной затопления стал золоотвал ТЭЦ-5. Компанию «ТГК-11», которой принадлежит станция, обязали в течение года создать систему отведения воды в этой местности. А пока энергетики ведут подготовительные работы, дачники спасают свои участки самостоятельно.