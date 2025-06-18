Это будет металлическая скульптура.

Омская мэрия издала постановление об установке монументально-декоративной композиции в Центральном округе. Это будет металлическая скульптура «Рыцарь». Согласно документу, она украсит крышу здания по адресу: Думская, 7.

Скульптуру задумал поставить «ИТ Банк», который занимает здание. Автором «Рыцаря», как сообщает «Новый Омск», является Александр Капралов, создавший скульптуру Дон Кихота возле ТЮЗа и памятник Достоевскому «Крест несущий» в сквере у драмтеатра.

Пока неизвестно, какого размера будет «Рыцарь». Не сообщается и дата установки композиции.